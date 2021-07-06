رسميًا.. لاعب برشلونة ينضم إلى ليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، رحيل لاعبه جونيور فيربو إلى ليدز يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "توصل نادي برشلونة وليدز يونايتد إلى اتفاق لنقل جونيور فيربو مقابل 15 مليون يورو".

وأضاف: "يحتفظ نادي برشلونة بـ 20٪ من عائد بيع اللاعب مستقبلا".

وانضم فيربو إلى برشلونة قبل موسمين قادما من ريال بيتيس، وشارك في 41 مباراة بواقع 24 مباراة في الليجا، و10 مباريات في دوري الأبطال، و6 مباريات في كأس الملك، ومباراة واحدة فقط في السوبر الإسباني.