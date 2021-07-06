رئيس برشلونة ردًا على مستقبل ميسي: "كل شيء على ما يرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على مستقبل ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني المنتهى عقده مع البلورجرانا بشكل رسمي.

وبات ميسي لاعبًا حرًا بنهاية شهر يونيو الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، وارتبط البالغ من العمر 34 عاما بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسبما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن لابورتا حرص على طمأنة جماهير النادي الكتالوني، وفور وصوله إلى النادي اليوم الثلاثاء، سُئل لابورتا عن مستقبل ميسي، وقال لابورتا: "كل شيء يسير على ما يرام".

وأوضحت الصحيفة أن لابورتا لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الأمر، لكنه حازم بشأن استمرارية ليو مع برشلونة.

جدير بالذكر أن برشلونة يسعى لتخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية، قبل أن يتمكن من الإعلان عن استمرار ليو ميسي.