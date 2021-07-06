مصدر في الأهلي لمصراوي: موسيماني سيمنح هاني بعض الوقت قبل نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تحدث مصدر في الأهلي عن السبب الرئيسي لغياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن مواجهة سموحة التي أقيمت بملعب الإسكندرية وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ربيعة شعر بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية واشتكى للجهاز الطبي من الأمر وكان لديه تخوف من تضاعف الأمور حال مشاركته في المباراة.

وأوضح، أن ربيعة سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات وسيكون لائقاً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الخميس ضمن منافسات دوري WE المصري.

وعن موقف محمد هاني من مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أشار إلى أن اللاعب بدأ يشارك في التدريبات الجماعية بقوة.

وأكد أنه سيتم تجهيز هاني للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 17 يوليو الجاري بالمغرب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأتم تصريحاته: " بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي يدرس منح هاني فرصة المشاركة بعض الوقت في المباراتين المقبلتين لتجهيزه خاصة أن أكرم توفيق سيغيب عقب النهائي الأفريقي لمشاركته مع المنتخب الإوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020".