جولة الشعلة الأولمبية بدون حضور جماهيري في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلنت حكومة مدينة طوكيو، اليوم الثلاثاء، أن جولة الشعلة الأولمبية لن تقام في الطرق العامة مرة أخرى، وذلك بسبب الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن جولة الشعلة التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، ستقام بدون حضور متفرجين على جانب الطريق باستثناء الجزر الصغيرة.

كما حث المنظمون اليابانيون، اليوم الثلاثاء، المواطنين على عدم مشاهدة سباقات "المارثون" والمتابعة من على جانبي الطريق بسبب معدلات العدوى العالية بكورونا في البلاد.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة ارتفعت معدلات الإصابة بكورونا مجددا، مما دفع المسؤولين لمطالبة الجماهير بعدم مشاهدة المنافسات على الطريق في مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو أقصى شمال اليابان.

وسجلت طوكيو 593 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة يوم الثلاثاء، وأدى الارتفاع الأخير في حالات الإصابات إلى تزايد المخاوف بين العديد من اليابانيين من أن الأولمبياد يمكن أن يتسبب في انتشار كبير للفيروس.

وتخضع العاصمة اليابانية طوكيو حاليا لحالة شبه طوارئ سارية حتى 11 تموز / يوليو المقبل، بعد رفع قواعد أخرى أكثر صرامة في 20 حزيران / يونيو الماضي بعد نحو شهرين من تطبيقها.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحكومة تدرس تمديد حالة شبه الطوارئ لمدة شهر، مما يعني أنها ستكون سارية أيضا خلال سير أحداث الأولمبياد الذي تنطلق منافساته يوم 23 من الشهر الجاري.