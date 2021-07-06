الميركاتو الصيفي 2021 | باريس والسيتي يترقبان تعثر برشلونة لخطف ميسي

مازال هناك أمل كبير عند ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في خطف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الميركاتو الصيفي 2021، خاصة بعد انتهاء عقده رسميًا مع برشلونة وأصبح لاعبًا حرًا منذ 6 أيام.

وأنتهى عقد أيقونة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب الـ 34 عامًا مع برشلونة بالفعل بنهاية الشهر الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا يمكنه الرحيل مجانًا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن التأخر في تجديد عقد ميسي بدأ يفتح شهية ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مرة أخرى في الحصول على خدمات قائد البلوجرانا ، وقد سبق لهما أن أظهرا اهتمامهما باللاعب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن الجميع في كتالونيا يعلمون، أن الأولوية لدى ميسي حاليًا هي تجديد عقده مع برشلونة، حيث سبق أن أتم اتفاقه مع خوان لابورتا على التجديد لمدة موسمين، إلا أن سان جيرمان والسيتي يترقبان الموقف.

كشف الصحيفة الإسبانية، موقف تجديد ميسي مع برشلونة مشيرة إلى أن هناك اتفاق تم قبل بضعة أسابيع، لكن تم تعليقه لعدة أيام من أجل تعديله ماليًا ليتناسب مع حدود رواتب رابطة الليجا.

وأوضحت الصحيفة نفسها، إلى أن المفاوضات في كتالونيا بين البرسا وميسي على أشدها، لكن سيكون من الصعب المضي فيها بشكل رسمي حالياً، خاصة بعد أن أكد خافيير تيباس أنه لا يمكنه تقديم تنازلات لبرشلونة من أجل تسهيل استمرارية ميسي.

قالت الصحيفة:”، أن الأمور تسير في طريقها الطبيعي ولم يتغير أي شيء حتى الآن، فرغبة ميسي الأولى هي الاستمرار في برشلونة، والنادي الكتالوني يقاتل من أجل الحفاظ عليه” .

وأضافت :” التغيير متمثلا في حالة إذا فشلت مساعي إدارة برشلونة في تجديد عقد ميسي، وهو الرهان الذي يعلق عليه الناديان آمالهما، فإن الوجهة الأقرب لأسطورة البارسا ستكون باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي“.

وقدمت الصحيفة الإسبانية في تقريرها الدلائل التي تؤكد امتلاك الفريقين مقومات التعاقد مع ميسي، فبخلاف النواحي المالية، يملك الفريقان قوامًا قويًا للغاية يمكنه المنافسة على الألقاب، وهذا ما يبحث عنه ميسي دائم.

الدليل الثاني؛ هو أن باريس سان جيرمان يقوده مواطنه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بالإضافة لتواجد الثلاثي الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي وليوناردو باريديس وأنخيل دي ماريا، والصديق الأقرب نيمار دا سيلفا، وكل هؤلاء يرغبون في مساعدة ميسي داخل أرضية الملعب لحصد الألقاب.

أما الدليل الأبرز لنادي مانشستر سيتي، هو أن صاحب القيادة الفنية هناك بيب جوارديولا، المدرب المفضل لميسي، كما أن النادي الإنجليزي ينافس في الدوري الأقوى في العالم.