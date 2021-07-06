عرض مُغري من أهلي طرابلس للتعاقد مع الشعباني

دخلت إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي برئاسة ساسي أبوعون، في مفاوضات مع المدير الفني لفريق الترجي التونسي معين الشعباني، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وعين أهلي طرابلس عماد الدهماني مديرًا فنيًّا للفريق منتصف الشهر الماضي، خلفًا للمصري طلعت يوسف، الذي تقدم باستقالته لتقرر الإدارة قبول استقالته وتوجيه الشكر له على ما قدمه خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لإذاعة سبورت إف إم التونسية، فإن إدارة نادي أهلي طرابلس، عرضت راتب شهري على ميعن الشعباني 80 ألف دولار، ليكون مدرب الفريق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة ويتبقى 6 جولات.

وارتبط معين الشعباني بالرحيل عن الترجي التونسي بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بالخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف نظيف، لكنه نجح في التتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.