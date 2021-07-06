رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل فيربو إلى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل ظهيره الأيسر، جونيور فيربو، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب بيان صادر من العملاق الكتالوني، يؤكد من خلاله توصله لاتفاق مع ليدز يونايتد على انتقال فيربو إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ووضع برشلونة بندًا في عقده مع ليدز يحصل من خلاله على 20% من نسبة بيع فيربو في المستقبل لأي نادٍ جديد.

وكشف برشلونة في البيان عن قيمة انتقال فيربو إلى ليدز يونايتد وقدرها 15 مليون يورو بعد موسمين مع الفريق الكتالوني عقب قدومه من ريال بيتيس في صيف عام 2019.

ومن جانبه قال النادي الإنجليزي في بيانه :”تغلب ليدز على منافسة عدد من الأندية لتأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ، والذي انضم من نادي برشلونة الإسباني”.

وكشف برشلونة في البيان عن قيمة انتقال فيربو إلى ليدز يونايتد وقدرها 15 مليون يورو بعد موسمين مع الفريق الكتالوني عقب قدومه من ريال بيتيس في صيف عام 2019.

أضاف النادي الإنجليزي:”بعد فترة من الحجر الصحي واستكمال العلاج الطبي ، وقع الظهير عقدًا لمدة أربع سنوات حتى صيف عام 2025″.

ولعب فيربو خلال الموسمين الماضيين، 41 مباراة رفقة برشلونة، حيث ساعد الفريق الكتالوني في الفوز بكأس ملك إسبانيا.

والجدير بالذكر أن، فيربو أصبح ثالث صفقات ليدز يونايتد خلال الميركاتو الصيفي 2021، وسيرتدي القميص رقم 3 مع النادي الإنجليزي .