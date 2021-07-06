صفقات برشلونة | كومان يسعى لاصطياد أحد نجوم ليستر سيتي

يحاول نادي برشلونة تعويض ضياع صفقة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول السابق ، والذي اختار الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، في صفقة مجانية.

ويرغب مدرب برشلونة، رونالد كومان، في التعاقد مع لاعب وسط إضافي خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، خاصة مع عدم قناعته بقدرات لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش ورغبته في التخلص منه.

ووجه كومان أنظاره نحو لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس لاعب نادي ليستر سيتي، واضعًا إياه كهدف رئيسي من أجل تعزيز خط الوسط في الانتقالات الحالية تعويضًا لضياع صفقة جورجينيو فينالدوم.

ولكن هناك أزمة ستواجه برشلونة، وهي سعر اللاعب للاعب البلجيكي، حيث يرغب ليستر سيتي في الحصول على 45 مليون يورو على أقل تقدير للموافقة على رحيل تيليمانس في الميركاتو الصيفي 2021، في الوقت الذي يعاني منه الفريق الكتالوني من أزمة مالية طاحنة.

ويتبقى في عقد تيليمانس مع ليستر سيتي موسمين مقبلين، مما يجعل النادي الإنجليزي متمسكًا بالاستفادة من رحيله ماديًا لعدم وجود ورقة ضغط عليه.

والجدير بالذكر أن، برشلونة لن يتحرك من أجل التعاقد مع تيليمانس إلا بعد بيع اللاعبين الزائدين عن الحاجة، تحديدًا صامويل اومتيتي وميراليم بيانيتش إضافة إلى فيليب كوتينيو.