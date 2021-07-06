صفقات الاهلي | عرض تركي لضم أحمد ياسر ريان

تلقى مهاجم النادي الاهلي والمُعار لفريق سيراميكا كليوبترا أحمد ياسر ريان، عرضًا من الدوري التركي تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألقه مؤخرا بالدوري المصري.

وخرج أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوبترا، في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، وتألق مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز وتصدر ترتيب هدافين البطولة برصيد 15 هدف.

من جهته أكد وكيل اللاعب نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب وصل عرضًا تركيًا مؤخرًا، رافضًا الإفصاح عن اسم النادي، لكنه لم يتحدث عن مستقبله مع النادي الأهلي.

وأوضح نادر شوقي أنه سيعقد جلسة مع مسئولي النادي الاهلي قبل نهاية الموسم الجاري، لمعرفة موقف اللاعب سواء بعودته أو مناقشة العروض التي وصلته مؤخرًا والموافقة على بيعه.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن النادي الاهلي لن يفرط بسهولة في أحمد ياسر ريان، وهو يريد العودة لكن يتساءل عن ترتيبه في مهاجمين القلعة الحمراء، وهو ما سيحسم مصيره.

وانضم مهاجم الاهلي إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2021 التي ستبدأ في 23 يوليو حتى 8 أغسطس المُقبل، ويعول المدير الفني شوقي غريب، عليه كثيرًا في خط الهجوم.