شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: الزمالك فاوضني شفهيا واللعب للقلعة البيضاء شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، أن نادي الزمالك جس نبضه من خلال وكيل أعماله للتعرف على تفاصيل عقده، وقال لاشين في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر أون سبورت 2: اللعب للزمالك شرف كبير جداً، وارتباط إسمي بالنادي يرفع من قيمتي، واسمي مرتبط بالنادي كثيراً في الفترة الأخيرة، ولكن التواصل يكون من خلال تامر النحاس وكيلي، وتم جس النبض، وهناك 4 لاعبين في مركزي مرشحين للزمالك وهذا قرار كارتيرون في النهاية ولكن لم يصل عرض رسمي.

أضاف: غير مقتنع بأن هناك لاعب يعوض أخر، ولكن لكل لاعب مميزاته، وهذا متوقف على خطة المدرب أيضاً، ولا أتأثر بالحديث عن أن مهند لاشين سيعوض ساسي، وإذا ارتديت قميص الزمالك "هموت نفسي"، أفضل اللعب في مركز 8 وحسني عبد ربه مثلي الأعلى.

واصل: بدأنا الموسم بصورة سيئة بسبب إصابات كورونا، ولكن مع عودة بسيوني الأمور اختلفت ووقفنا على رجلينا، عيني على المنتخب في الفترة المقبلة وأتمنى التوفيق في القادم.

وعن تجربة بيراميدز قال لاشين: في تجربة بيراميدز، كنت قريب من الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك، ولكن النادي رفض خروجي، وكنت ألعب باستمرار لكن موضوع تغيير الأجهزة الفنية أثر علي بالسلب لأن كل مدرب له وجهة نظر، فطلبت الخروج إعارة لأنني لم أفضل الجلوس على الدكة.

واختتم: كل لاعب يكون هدفه الرئيسي الانضمام للمنتخب، وأن يرشحني حسام البدري خطة إيجابية جداً، ووضعني على الطريق الصحيح، وكان دافعاً قوياً لي ومستواي زاد بعد ذلك على أمل الانضمام للمنتخب.