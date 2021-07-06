شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يرفض الإعارة وعرض تركي بانتظار ريان بعد تألقه مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن هناك اهتمام كبير بأحمد ياسر ريان بعد تألقه في الدوري أخرها عرض تركي بالأمس، ولكن الأمر يتوقف على موقف الأهلي من اللاعب، وقال شوقي في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": هناك عروض موجودة لأحمد ياسر ريان، أخرهم من الدوري التركي، وأتوقع أن يتلقى أكرم توفيق عروض كثيرة في الفترة المقبلة لكنه لم يتلقى عروضا حتى الآن، أكرم لاعب مثلما يقول الكتاب وبعد عمله مع حسام غالي عام ونصف نضج بشكل كبير.

أضاف متحدثاً عن محمد محمود صانع ألعاب الأهلي: محمد محمود من أكثر اللاعبين المهاريين الأذكياء، وفي يناير عرضت عليه الإعارة ولكنه رفض تماماً وقال لي "بدياتي هتبقى في الأهلي ولازم أثبت للجماهير أني أستاهل أدخل الأهلي".

وعن عمر رضوان حارس مرمى أسوان قال شوقي: كنت أتمنى تواجد عمر رضوان مع المنتخب الأولمبي، وعمر رضوان أمامه موسمين لنراه بعد ذلك في الأهلي، ومواصفات عمر كحارس تؤهله للتألق في الخارج.

وكشف نادر شوقي عن كواليس غضب جماهير الأهلي منه في فترة سابقة قائلاً: هناك فرق كبير بين جماهير النادي ومجلس إدارته، أنت لا يمكنك أن تحاسب الجماهير، وجماهير الأهلي في وقت ما كانت تهاجمني بسبب عروض الاحتراف لنجوم الفريق.

أضاف: دخلت نادي الزمالك بسبب قصة زيزو، وأتحدث باستمرار مع فاروق جعفر، كنت مفوضاً من نادي إماراتي لإتمام صفقة زيزو وقتها.

واختتم: سيرجي أكا معروض على الزمالك ولكن لم يطلب مني أحد أي شئ ولا أعرف ما هي أولويات الزمالك، واللاعب لديه عرض في تركيا، وأستبعد عودة باسم مرسي للزمالك، وعرضت على الزمالك 8 لاعبين في الفترة الأخيرة.