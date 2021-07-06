شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أنا أبناء عاملين .. وحارس الزمالك يرد :"خرجنا من كأس العرب لغياب التوفيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على موجات الهجوم التي يتعرض لها أبناء نجوم الكرة في بداية مشوارهم بالكرة، وقال الثعلب الصغير عبر برنامج "وان تو": أنا أحد أبناء العاملين وأنا أيضاً والدى كان لاعباً، وكنت وأنا صغير أشعر بضغط كبير لأن والدي حمادة إمام، وهذا الضغط يظل يلاحقك حتى تثبت نفسك.

أضاف: اتفرجوا على الدوري المصري، من هم أبناء لاعبي الكرة في الفرق، لماذا أحمد ياسر ريان الذي يظهر الآن بشكل واضح، وطالما أن الكرة فيها واسطة لماذا لم نرى لاعبين أخرين في الفرق المختلفة؟.

أكمل: قد تجامل لاعب بضمه لقائمة الفريق، لكنه لو لم يكن بمستوى جيد لا يمكن أن يلعب أو أن يجامله المدرب، وهل قفشة أو جنش أو شيكابالا أباءهم كانوا لاعبين.

من جانبه أحمد نادر السيد حارس الزمالك ومنتخب الشباب: خرجنا من البطولة لغياب التوفيق، ولا يوجد جيل لعب أول بطولة له بعد شهرين من أول تجمع له، ووصولنا لنصف النهائي أمر جيد، هذه كانت أول بطولة لي لعبت 4 مباريات وخرجت بـ 3 كليين شيت، والمباراة الأخيرة فقط التي استقبلت فيها أهداف.

واصل: تحدثت مع والدي، وقال لي أنت طبيعتك كحارس هادئ فيجب ألا تحاول إظهار هدوءك بشكل مبالغ فيه، والمباراة الأخيرة فقط هي التي لم توفق فيها.