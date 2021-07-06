الزمالك يتفق مع 3 بنوك لتقسيط الاشتراكات تسهيلا علي الأعضاء

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القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادي الزمالك لتسهيل الإجراءات علي أعضاء النادى الراغبين في تجديد اشتراكاتهم وذلك في اطار خطة التطوير التي تقوم بها إدارة النادي في الخدمات الخاصة بالاعضاء.

من جانبه أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية إن العضوية الجديدة زادت قيمتها من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، كاشفا أن الإدارة منحت فرصة للأعضاء لدفع الاشتراكات عن بُعد من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لمساعدة الأعضاء في الدفع عن بُعد، ومن المقرر أن يتم تفعيل التطبيق خلال أيام قليلة، ويسمى "أعضاء الزمالك".

وأضاف: اتفقنا مع 3 بنوك على تقسيط قيمة العضوية لنادي الزمالك، وتحدد قيمة الفائدة حسب المدة الزمنية، وهذه الأمور من أجل التيسير على أعضاء النادي.

أشار إلى أنه من الواجب على كل عضو بالزمالك المسارعة في سداد قيمة الاشتراكات؛ لأنه بذلك يساهم في توفير سيولة لتجديد أعضاء اللاعبين وسداد مستحقاتهم، وباب الاشتراكات مفتوح لمدة شهرين، وبعدها يتم دفع غرامات.

من ناحية اخري تسعى لجنة حسين لبيب المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك إلى إعادة عصر الكوماندز لكرة اليد فى القلعة البيضاء مجددا فى ظل ترتيب الاوضاع للموسم المقبل بالرغم من قوة الفريق المحلية و الأفريقية، وسط إبرام صفقات مدوية لزيادة ثقل الفريق .

وجاءت إبرام الصفقات الجديدة والتدعيمات قبل حوض السوبر الأفريقى شهر أغسطس المقبل والمؤهل إلى كأس العالم للأندية .

تعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.