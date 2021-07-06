شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص محمد هانى فى العودة لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي شبح مواصلة الغياب عن الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد ، الخميس، في بطولة الدوري المصري لعدم إكتمال شفاؤه من إصابته الأخيرة بشد في العضلة الخلفية ، ورغم إعلان الجهاز الفني إقتراب جاهزية الظهير الأيمن للفريق إلا أن الدلائل تُشير إلى أن محمد هاني سيواصل الغياب عن قائمة الأهلي في مباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس حتى لا تتفاقم أو تتجدد إصابته.

من ناحية أخرى، فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال موسعة مع السفارة المصرية بالمغرب للترتيب لرحلة المارد الأحمر فى الدار البيضاء لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع السفارة المصرية بالمغرب من أجل الترتيب لرحلة نهائي أفريقيا المرتقبة.

وبحث مسئولو الأهلي مع السفارة ترتيبات السفر والإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور الخاصة بالمباراة المرتقبة، بعدما حدد الأهلي يوم 13 يوليو الجارى موعداً للسفر للمغرب على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي.

فيما قال سامي قمصان، مدرب الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على سموحة، واللاعبون قدموا المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم في الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.

وأضاف قمصان، اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا أشكرهم عليه، الجهاز الفني يدرس كل التفاصيل الخاصة بالمنافسين، وكنا نعلم أن فريق سموحة يلعب على المرتدات، وظهر لاعبو الأهلي في حالة من التركيز الشديد ساهمت في الفوز بهذه النتيجة.