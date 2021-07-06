شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. شريف أشرف يهوى المباريات ويشاهد أفلام حلمى ورونالدو نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب شريف أشرف نجم الأهلى والزمالك الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

اللحمة بالصوص

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

رونالدو