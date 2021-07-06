شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "حسين لبيب" تعيد العصر الذهبي لكوماندوز اليد فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى لجنة حسين لبيب المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك إلى إعادة عصر الكوماندز لكرة اليد فى القلعة البيضاء مجددا فى ظل ترتيب الاوضاع للموسم المقبل بالرغم من قوة الفريق المحلية و الأفريقية، وسط إبرام صفقات مدوية لزيادة ثقل الفريق .

وجاءت إبرام الصفقات الجديدة والتدعيمات قبل حوض السوبر الأفريقى شهر أغسطس المقبل والمؤهل إلى كأس العالم للأندية .

تعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

وكذا تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.

كما قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

ويسعى نادى الزمالك إلى السيطرة الأفريقية والمحلية خلال الموسم الجديد بعدما نجح فى حصد دورى المحترفين الموسم الماضى والتخطيط لحصد السوبر المقرر له 23 أغسطس المقبل فى أغادير بالمغرب.