شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي لحسين الشحات بعد تألقه مع الأهلي وآخر لأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، أن حسين الشحات تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية وكذلك يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": حسين الشحات لديه عرض من السعودية في الوقت الحالي ومازلنا نتناقش فيه ولكن مضطرين إلى الانتظار بعد نهائي أفريقيا لمعرفة رغبة اللاعب والنادي.

أضاف: محمد هاني لم يتلقى عروضاً حتى الآن ولكني سعيد بالمنافسة بين أكرم وهاني في الجبهة اليمنى، ورامي ربيعة تلقى عرضاً قطرياً بعد كأس العالم للأندية، ويوسف أوباما تلقى عرضاً هو الآخر من أحد الأندية السعودية.

وتعرض حسين الشحات، للعديد من الانتقادات فى الفترة الأخيرة بعد هبوط مستواه مع المارد الأحمر، وصبت الجماهير غضبها عليه بعد إهداره العديد من الفرص السهلة، إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استطاع إعادة الثقة للشحات وهو ما ظهر الفترة الأخيرة حيث سجل اللاعب ثلاثة أهداف فى ثلاث مباريات متتالية مع الفريق ليصبح الورقة الرابحة للمارد الأحمر.

واصل حسين الشحات لاعب النادى الأهلى توهجه مع المارد الأحمر للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما قاد الأهلى لفوز كبير على سموحة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

أحرز حسين الشحات الهدف الثانى للأهلى بعدما استغل عرضية رائعة من على معلول ليسكنها شباك الهانى سليمان، ثم بعدها بدقيقة واحدة يتسبب في ركلة جزاء للأهلى يسجلها على معلول بامتياز، وكان الحكم ألغى هدفا للشحات بداعى التسلل.