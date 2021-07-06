شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف رامي ربيعة من تدريبات الأهلي بعد آلام الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، بعد تأكد جاهزيته للتدريبات عقب شكواه من آلام في العضلة الأمامية الأيام الماضية والى جعلته يغيب عن مران الفريق مساء السبت الماضي.

وجلس رامي ربيعة على دكة بدلاء الأهلي في مباراة سموحة أول أمس ، الأحد، في الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز التى إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية رامي ربيعة للمشاركة في المباريات والتدريبات ، موضحاً أن الآلآم التى تعرض لها في مران أمس الأول كانت بسيطة وتماثل منها للشفاء.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات الأثنين عقب رباعية سموحة ويبدأ اليوم الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء بعد غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، بدأ الجهاز الفني للأهلي في مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المقاولون العرب في الدوري من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف ذئاب الجبل قبل المباراة التي تجمعهما، في ظل رغبة الجهاز الفني في عبور المقاولون ومواصلة رحلة تجميع كل النقاط المتاحة لاستعادة صدارة الدوري.

ويرغب موسيماني في تحديد نقاط ضعف المقاولون قبل بناء الخطة التي يعتمد عليها في عبور منافسه ومعرفة أبرز المشاكل الفنية التي تواجه الذئاب، حيث حذر من خطورة المباراة لاسيما مع موقف المقاولون غير المطمئن بالدوري والذي سيلعب بكل ما أوتي من قوة لضمان الابتعاد عن منطقة الخطر ودخول المنطقة الدافئة بجدول الدوري.