شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الفرق الجماهيرية تعطى الدورى قيمة و"خايف" على أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن قلقه من تراجع مستوى الفرق الجماهيرية وتفوق أندية الشركات عليها في مسابقة الدوري العام، وقال الصقر في تصريحات عبر برنامج "وان تو": قلق جداً على أسوان، الفريق يحاول تقديم نتائج طيبة، ولكن خسارة مباراة دجلة أثرت على الفريق، وجاء التعادل مع سيراميكا جيد، ومن المهم أن تبقى الأندية الجماهيرية في الدوري، لأن هذا يعطي لبطولة قيمة، وهذا ما يحدث في الدوريات الأوروبية.

أضاف متحدثاً عن فوز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة: الأهلي عاد سريعاً بعد التعادل مع بيراميدز وحقق فوزا مهماً على سموحة، ولاعبيه استفادوا كثيراً من الدرس وأنهى اللقاء بنتيجة كبيرة.

واصل: حسام حسن وإيهاب جلال على أعلى مستوى، وجلال اعاد كثيراً من مكانة الاسماعيلي، وحسام حسن نجح في وضع الاتحاد بالمربع الذهبي ولو مؤقتاً.

ويستأنف فريق أسوان تدريباته الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع سيراميكا فى المباراة الماضية بالدوري بهدف لكل فريق، وفضل أحمد بيبو مدرب الفريق منح اللاعبين فترة راحة قبل استكمال التدريبات، خاصة أن مباراة الأهلي تقام يوم 29 يوليو الجاري.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، لمنح أحمد بيبو مدرب الفريق الفرصة خلال الفترة الحالية، لقيادة الفريق فنيا بعد إقالة علاء عبد العال، وذلك بعد الروح الإيجابية الكبيرة التي ظهر عليها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة أمام سيراميكا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

جاء توافق المجلس على الإبقاء على بيبو نظرا إلى خبرته بالفريق ومعرفته القريبة بقدرات اللاعبين، وهو ما يؤهله لتحمل المسئولية في تلك المرحلة الحساسة لأسوان، حيث يتمسك تماسيح النيل بحلم البقاء في دوري الأضواء والشهرة.