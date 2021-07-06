شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الله يعتذر عن عدم الاستمرار فى تدريب حراس بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اعتذر خالد عبد الله مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن عدم الاستمرار فى منصبه ضمن الجهاز المعاون لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الجديد الذى تولى المهمة خلفًا للأرجنتينى رودلفو أروابارينا.
وتقدم خالد بعد الله باستقالته من منصبه لإدارة بيراميدز، بعدما علم بإنضمام مدرب حراس مرمى أجنبى لجهاز تاكيس جونياس، ورغم تمسك إدارة النادى باستمرار خالد عبد الله فى منصبه وأن يكون هناك تعاون مع مدرب الحراس الجديد إلا إنه رفض الفكرة وتمسك بالرحيل.
وتحدث اليونانى تاكيس جونياس وإدارة النادى مع خالد عبد الله فى محاولة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة من منصبه، والموافقة على التعاون مع مدرب الحراس الأجنبى الجديد إلا إنه رفض وفضل ازالة أى حرج عن المدرب الجديد والمدير الفنى وكذلك إدارة النادى.
كما نجح خالد عبد الله فى تجهيز أحمد الشناوى للظهور بمستوى مميز بعدما تم الاعتماد عليه فى مواجهتى الرجاء المغربى بنصف نهائى الكونفدرالية، ثم مواجهة الأهلى وقدم الحارس أداء جيد رغم إنه كان بعيدًا عن المشاركة لفترة طويلة جدًا فى ظل اعتماد بيراميدز على المهدى سليمان فى الموسم الماضى ثم شريف إكرامى مع بداية الموسم الحالى.
ومن المقرر أن ينضم مدرب حراس جديد للجهاز الفنى لفريق بيراميدز تحت قيادة تاكيس جونياس، حيث يعتمد تاكيس على مدرب حراس بعينه من أجل تطبيق خطته فى بناء الهجمة بداية من حارس المرمى الذى يجب أن يكون يُجيد اللعب بالقدم.