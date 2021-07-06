شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الله يعتذر عن عدم الاستمرار فى تدريب حراس بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتذر خالد عبد الله مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن عدم الاستمرار فى منصبه ضمن الجهاز المعاون لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الجديد الذى تولى المهمة خلفًا للأرجنتينى رودلفو أروابارينا.

وتقدم خالد بعد الله باستقالته من منصبه لإدارة بيراميدز، بعدما علم بإنضمام مدرب حراس مرمى أجنبى لجهاز تاكيس جونياس، ورغم تمسك إدارة النادى باستمرار خالد عبد الله فى منصبه وأن يكون هناك تعاون مع مدرب الحراس الجديد إلا إنه رفض الفكرة وتمسك بالرحيل.

وتحدث اليونانى تاكيس جونياس وإدارة النادى مع خالد عبد الله فى محاولة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة من منصبه، والموافقة على التعاون مع مدرب الحراس الأجنبى الجديد إلا إنه رفض وفضل ازالة أى حرج عن المدرب الجديد والمدير الفنى وكذلك إدارة النادى.

وكان خالد عبد الله نال اشادة المدير الفنى نظرًا لجهده مع حراس الفريق شريف إكرامى وأحمد الشناوى ونجاحه فى إعادتهما لمستواهم رغم غيابهم عن المشاركة لفترة طويلة، حيث غاب إكرامى عن المشاركة مع الأهلى قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسى.