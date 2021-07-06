ليس من بينها الزمالك.. 3 عروض أمام رمضان صبحي للرحيل عن بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تلقي نجم نادي بيراميدز، رمضان صبحي، عروضاً للرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن رمضان صبحي تلقى 3 عروض للرحيل عن فريقه في الموسم الجديد ليس من بينهم الزمالك، الذي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الجناح الدولي حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل نادي بيراميدز قوله إن هناك تمسك برمضان صبحي، خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق، بجانب المستويات الجيدة التي يقدمها منذ انضمامه إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن صبحي مطلوب بالفعل في أحد الأندية الإماراتية، كما أبدى ناديي جالاتا سراي التركي وكولن الالماني اهتماماً بالجناح الدولي.

وأشار إلى أن إدارة نادي بيراميدز تتحفظ حتى الأن على فكرة التفريط في رمضان صبحي مهما كانت المغريات المادية نظراً للحاجة لخدماته والحفاظ على أمال الفريق في الفوز بالبطولات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت المصدر إلى أن رمضان صبحي وضع عدد من الشروط للموافقة على الرحيل عن بيراميدز بغض النظر عن موقف الإدارة سواء بالموافقة على بيعه من عدمه، أهمها "الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه في بيراميدز، والإعفاء من نسبة المشاركة، ووضع بونص في حال إحراز عدد أهداف وتحقيق عدد بطولات معين"، وهو نفس الأمر الذي يحدث معه حالياً خلال تعاقده مع بيراميدز.