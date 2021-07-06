بطولة العراق: القوة الجوية يحسم اللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم

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بغداد: حسم القوة الجوية لقب الدوري العراقي لكرة القدم قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم بعد فوزه على النفط 4-1 الاثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين.

ورفع القوة الجوية رصيده الى 79 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أقرب مطارديه الزوراء الفائز على النجف 2-صفر.

وهي المرة السابعة التي يتوج فيها القوة الجوية باللقب.

وباحرازه لقب الموسم الحالي بقيادة مدربه ايوب اوديشو، حجز القوة الجوية البطاقة المباشرة الى النسخة المقبلة لمسابقة دوري ابطال اسيا.

ترتيب المرحلة 35

في ما يأتي نتائج وترتيب المرحلة 35 ضمن بطولة العراق في كرة القدم:

الأحد:

الطلبة - الميناء 4 - 2

الديوانية - القاسم 1 - 1

نفط الوسط - زاخو 1 - 1

الإثنين:

أمانة بغداد - السماوة 2 - 1

الزوراء - النجف 2 - 0

الكرخ - نفط البصرة 4 - 2

النفط - القوة الجوية 1 - 4

نفط ميسان - الصناعات 2 - 2

الثلاثاء:

(00:00) أربيل - الكهرباء

الشرطة - الحدود

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. القوة الجوية 35 24 7 4 65 25 79

2. الزوراء 35 18 15 2 42 17 69

3. الشرطة 34 18 11 5 54 24 65

4. النجف 35 18 11 6 42 25 65

5. نفط الوسط 35 16 13 6 44 28 61

6. أمانة بغداد 35 13 9 13 29 30 48

7. النفط 35 10 16 9 33 33 46

8. الميناء 35 11 12 12 42 42 45

9. زاخو 35 9 16 10 32 37 43

10. الكرخ 35 10 11 14 32 37 41

11. نفط البصرة 34 9 13 12 34 43 40

12. الكهرباء 34 8 15 11 34 33 39

13. نفط ميسان 35 8 15 12 36 46 39

14. أربيل 33 8 13 12 35 36 37

15. القاسم 35 7 14 14 34 46 35

16. الطلبة 35 7 13 15 33 45 34

17. الديوانية 35 5 19 11 18 34 34

18. الصناعات 34 6 14 14 23 35 32

19. الحدود 33 3 18 12 28 42 27

20. السماوة 35 5 11 19 18 50 26