شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: شريف إكرامى لم يكن يعلم برحيل رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، عن كواليس اتخاذ رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز حالياً، قرار الرحيل عن الأهلي، وقال شوقي في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": ما وجدته في رد فعل شريف إكرامي وقت أزمة رمضان صبحي، أنه لم يكن يعرف أن رمضان اتخذ القرار بالرحيل عن الأهلي، ولا يوجد أمر يجمعنا الآن أنا ورمضان هو لاعب جيد وهذا أمر وارد في كرة القدم.

أضاف: شهادتي في رمضان صبحي مجروحة ولا يمكن أن أحكم عليه هو يعلم ما يفعله، وزعلان منه وبالتأكيد هو زعلان مني لأن في الفترة الماضية كان بعيداً عني والبعض كان ملموم عليه، وحقه أن يحزن أنني لم أجلب له عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد، ولكني أحضرت له عرضاً تركيا فقط.

واصل: هذا الموسم سيكون صعب في مسألة عروض الاحتراف بسبب ظروف كورونا، وأتمنى التوفيق لرمضان في حياته.

وعلم الخليج 365 أن رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني تلقى 3 عروض للرحيل عن فريقه في الموسم الجديد ليس من بينهم الزمالك، الذي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الجناح الدولي حتى هذه اللحظة، وأكد مصدر داخل بيراميدز أن هناك تمسك برمضان صبحي، خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق ،كما يقدم اللاعب الدولي مستويات جيدة مع الفريق منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الجاري.

وتابع المصدر أن رمضان صبحي مطلوب بالفعل في أحد الأندية الإماراتية كما أبدى نادي جالاتا سراي التركي وكولن الالماني اهتماماً بالجناح الدولي، إلا أن إدارة بيراميدز تتحفظ حتى الأن على فكرة التفريط في رمضان صبحي مهما كانت المغريات المادية نظراً للحاجة لخدماته والحفاظ على أمال الفريق في الفوز بالبطولات خلال المرحلة المقبلة.