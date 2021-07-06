شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الاتحادات النوعية هى أذرع الرياضة وندعمها بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن الاتحادات النوعية من ثقافة رياضية ورياضة للجميع وملاحة رياضية وألعاب إلكترونية، وغيرها ، تعد هى أذرع الرياضة لذلك تم تغليفها باتحاد الاتحادات النوعية.

وأضاف صبحى خلال مؤتمر الرياضة فى الجمهورية الجديدة أن الثقافة الرياضية من الاتحادات الهامة التى تدعمها الوزارة و ستدعمها لما لها من دور هام فى نشر الوعى والثقافة بالرياضة.

وأشار وزير الرياضة ان مصر الجديدة مصطلح أطلقه الرئيس السيسى وبالفعل مصر اصبحت جديدة فى جميع المجالات ويقودها الرئيس السيسى بقوة واحترافية لبناء الإنسان وتطويره.

وتطرق وزير الرياضة إلى أهم المشاكل التى ساهمت الثقافة الرياضية فى حلها وهى التعصب الرياضى لذلك يجب تنمية بعض القطاعات عن طريق الثقافة الرياضية ليعرف الناس بعض المصطلحات والقوانين التى تخص الرياضة.

وفى الوقت نفسه ،قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من نجوم الرياضة على هامش المؤتمر، تم تكريم كلا من حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى والمنتخب السابق، و رمزى صالح نجم الاهلى ومنتخب فلسطين السابق، و تامر بجاتو نجم الاهلى والمنصورة السابق، وهادية حسنى نجمة الريشة الطائرة و عضو مجلس النواب ، و الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق و أحمد ناصر رئيس الاوكسا، وغيرهم من النجوم.