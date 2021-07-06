شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب عن قضية نادى القرن: الكل يعرف قدر بطولات الزمالك والـ 45 ليست أكبر من 47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن رقم المتبرعين على حساب دعم القلعة البيضاء أهم بكثير من قيمة التبرع، وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج "ضحك ولعب وجد" على إذاعة أون سبورت إف إم: هناك حلول أخرى غير الحساب المفتوح لدعم النادي، والزمالك نادي كبير ويهمنا أكثر من رقم الحساب الدعم المعنوي من الجماهير، فالرقم الذي تبرع دليل على حب ودعم وتضحية الجماهير ومهتمون بعدد الجماهير أكثر من قيمة الدعم.

واصل متحدثاً عن قضية نادي القرن: بالنسبة لي قضية أن الزمالك الأكثر تتويجاً بالبطولات، هي أن كل العالم يعرف قدر الزمالك وقدر بطولاته، ومن هو الأكثر تتويجاً في القرن الـ 20 هذا أمر واضح وقضية نادي القرن مستمرة من الناحية القانونية، وكل واحد مقتنع بالأرقام الحقيقية الموجودة في العالم كله، هل 45 أكبر من 47 أم العكس، هذه الحقيقة التي يعرفها كل الناس.

وفى سياق مختلف حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى الفريق من الإفراط فى تناول الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن، وذلك خلال فترة الإجازة الطويلة التى منحها المدير الفنى للفريق لمدة 11 يومًا ابتداء من أمس الاثنين.

وشدد الخواجة الفرنسى على اللاعبين ضرورة الحفاظ على معدل أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، خاصة فى ظل ابتعادهم عن التدريبات لفترة طويلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين خوض برنامج تدريب منزلى بشكل يومى من أجل الحفاظ على معدل اللياقة البدنية، كما طلب أن يتم متابعة هذا البرنامج مع الجهاز الفنى عن طريق الواتس آب.

ويستغل كارتيرون فترة الإجازة لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.