شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُخطر الأهلي بإقامة نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 17 يويليو الجارى أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بدون جمهور بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

على صعيد متصل ، فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال موسعة مع السفارة المصرية بالمغرب للترتيب لرحلة المارد الأحمر فى الدار البيضاء لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع السفارة المصرية بالمغرب من أجل الترتيب لرحلة نهائي أفريقيا المرتقبة.

وبحث مسئولو الأهلي مع السفارة ترتيبات السفر والإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور الخاصة بالمباراة المرتقبة، بعدما حدد الأهلي يوم 13 يوليو الجارى موعداً للسفر للمغرب على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي.

من ناحية أخرى قال سامي قمصان، مدرب الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على سموحة، واللاعبون قدموا المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم في الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.

وأضاف قمصان، اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا أشكرهم عليه، الجهاز الفني يدرس كل التفاصيل الخاصة بالمنافسين، وكنا نعلم أن فريق سموحة يلعب على المرتدات، وظهر لاعبو الأهلي في حالة من التركيز الشديد ساهمت في الفوز بهذه النتيجة.