شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: محمد شريف من أهم المهاجمين وموسيمانى أعاد الثقة لمعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، يعتبر من أهم الأوراق الرابحة ليس في الأهلي فقط ولكن في مصر عموماً، وقال حازم إمام عبر برنامجه الإذاعي "وان تو": الأهلي قلب مباراة سموحة في 3 دقائق، وأرى أن شريف من أهم المهاجمين في مصر وليس الأهلي فقط، وكرة القدم علمتنا الكثير، وموسيماني منح معلول الثقة في ركلة الجزاء وأنا أؤيد هذا الأمر بعد إهدار ركلة الجزاء أمام بيراميدز.

أضاف: محمد شريف يلعب على المرمى فقط ولا يهدر وقته بالنزول تحت وسط الملعب، وحالة سموحة لم تكن الأفضل خاصة مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر.

واصل: طالما أننا نلعب في البطولات الأفريقية فلا يمكن الحديث عن انتظام المسابقات المحلية أو أن نقارن أنفسنا بأوروبا.

وبات محمد شريف مهاجم النادي الأهلي والذي يعيش حالة من التألق خلال الموسم الجاري مع الفريق الأحمر، على بعد 3 خطوات فقط من حصد اللقب، وعلى الرغم من صعوبتها خاصة وأن النهائي أصبح من مباراة واحدة وعادة لا تشهد النهائيات غزارة تهديفية، إلا أن الفرصة مازالت قائمة لمهاجم الأهلي الشاب.

ويحتل الجزائري أمير سعيود، لاعب شباب بلوزداد الجزائري، صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف، وفي المركز الثاني يأتي السوداني سيف تيري، لاعب المريخ السوداني برصيد 6 أهداف، بينما يحل محمد شريف لاعب النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 أهداف، ويحتل التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الترجي المركز الرابع برصيد 5 أهداف أيضاً، وفي المركز الخامس يأتي المغربي أيوب الكعبي، لاعب الوداد برصيد 3 أهداف.

محمد شريف شارك مع الأهلي في 37 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالهم 17 هدفاً من بينهم 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، وتصدر شريف قائمة هدافي القلعة الحمراء حتى الآن، بالإضافة إلى صناعته 4 أهداف.