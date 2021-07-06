شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت إدارة الزمالك فى إنهاء أزمة باتشيكو مقابل 450 الف يورو فقط ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة نادي الزمالك في تخفيض الغرامة التي طلبها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق ، وذلك بعدما قدمت إدارة النادي ملف كامل عن رحيل باتشيكو كان يتضمن بعض المستندات الهامة التي تثبت حق الزمالك وحق باتشيكو دون مزايدات من الطرفين.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن الملف تضمن الرسائل المرسلة من الزمالك إلى باتشيكو والعكس عبر الايميل الرسمي للنادى وللمدير الفني، حيث تم وضع عنوان البريد الالكتروني "الايميل" لباتشيكو فى عقده، وتم الاتفاق أن تكون كل المخاطبات عبر هذا الميل.

وعند إقالة باتشيكو قامت إدارة النادي السابقة بإرسال اخطار رسمي لباتشيكو بفسخ التعاقد نتيجة سوء النتائج ، وهو ما ينفي فكرة إقالته لاسباب تعسفية والتي كان يستند عليها باتشيكو للحصول علي قيمة تعاقده كاملة.

في نفس السياق أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات تليفزيونية ، أن اللجنة نجحت في تخفيض عقوبة البرتغالى جايمى باتشيكو من مليون و700 ألف يورو إلى 450 مليون يورو، وهذا موقفنا من فرجانى ساسى.

وقال عمرو أدهم : "باتشيكو طالب بمليون و700 ألف يورو من الزمالك وده طلب وليس حكم على الزمالك، ومنح الزمالك مهلة شهر للسداد، ولكن الزمالك لم يلتزم بهذا الاتفاق، مما أدى إلى شكوى باتشيكو للفيفا".

وأضاف عضو الزمالك: "باتشيكو غادر الزمالك 13 مارس والنادى كان يجب أن يدفع له باقى مستحقاته في أبريل، وكان له باقى مستحقات 400 ألف يورو وشهرين من راتبه بجانب مدة عقده، ليصبح المبلغ مليون و700 ألف يورو".

وتابع: "كان يجب على اللجنة السابقة الرد على شكوى فيفا الخاصة بـ باتشيكو بدلا من مخاطبة المدرب البرتغالى، وخاطبنا مترجم باتشيكو من أجل التواصل معه، وحل الأمر بشكل ودى والمدرب البرتغالى رحب مباشرة".

واستطرد: "أرسلنا مذكرة إلى فيفا مذكرة في 27 يونيو الماضى لشرح كافة الملابسات عدم رد الزمالك على شكوى باتشيكو في 13 مايو، بأن مجلس الإدارة تم تجميده وجاءت لجنة مؤقتة تدير النادى ثم استقالت وجاءت اللجنة الحالية".

وأردف: "الحكم جاء بـ450 ألف يورو وهى قيمة مستحقات باتشيكو المتأخرة بجانب الشهرين الشرط الجزائى، واللجنة الحالية تسعى بكل قوة لحل أزمة فرجانى ساسى بشكل ودى ولكن لن تنازل عن حق الزمالك".

وقال أدهم: "فرجانى ساسى سيظل لاعبا في الزمالك حتى 26 أغسطس المقبل، وموقفنا سليم في موضوع فرجانى ساسى لأن عقده مع الزمالك ولن نفرط في حق الزمالك".

واختتم: "موقفنا في قضية كهربا قوى جدا وننتظر الحكم النهائي في القضية التي من المرجح أن يكون لصالحنا، ومتورطون في قضية أتشيمبونج بسبب عدم تقاضى المحامى البرتغالى الموكل لحل هذه القضية أتعابه، وبالتالي لم يحضر جلسة الفيفا، وإجمالي الغرامات المطلوب دفعها 17 مليون دولار، وتم تخفيض جزء منها اليوم.