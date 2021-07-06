شكرا لقرائتكم خبر عن معايير خاصة لصفقات الزمالك الجديدة.. نجوم سوبر لتحقيق آمال الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة تطبيق بعض المعايير الخاصة التي يشترط توافرها في اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وتعقد إدارة الزمالك اجتماعات يومية لانهاء كافة الازمات والمشاكل التي تواجه فريق الكرة وكذلك كل الفرق الرياضية، وتطرقت الاجتماعات لتطبيق معايير معينة علي اللاعبين المرشحين وفي مقدمتها أن يكون لاعبا دوليا خاصة أن كان لاعب أجنبي، وأن يكون قدم مستوي مميز مع ناديه في الموسم الحالي، وذلك عن طريق الأرقام التي حققها اللاعب طوال الموسم، مع تطبيق كشف طبي كامل علي اللاعب قبل التعاقد معه لضمان عدم التعاقد مع لاعب يعاني من إصابة .

وتسعي إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يحققون امال الجماهير البيضاء في تحقيق البطولات الموسم المقبل وخاصة بطولة دوري أبطال افريقيا الغائبة عن الزمالك منذ 2002 .

من ناحية أخرى يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الجهاز المعاون ، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة خلال فترة الراحة الحالية التي حصل عليها الفريق عقب تأجيل مباراة المحلة التي كان مقررا لها أمس ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

ويرغب كارتيرون في تقييم جميع لاعبي الفريق عن مشوارهم مع الزمالك هذا الموسم، لتحديد قائمة الراحلين عقب نهاية الموسم الحالي، حيث سيقوم كارتيرون بتسليم قائمة اللاعبين الذي يرغب في رحيلهم عن الفريق الي إدارة النادي لتبدأ إدارة النادي في توفيق أوضاع هؤلاء اللاعبين ما بين الاعارات او البيع النهائي وأعادة تسويقهم ودخول البعض في صفقات تبادلية.

في سياق مختلف حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى الفريق من الإفراط فى تناول الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن، وذلك خلال فترة الإجازة الطويلة التى منحها المدير الفنى للفريق لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، الاثنين.

وشدد الخواجة الفرنسى على اللاعبين ضرورة الحفاظ على معدل أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، خاصة فى ظل ابتعادهم عن التدريبات لفترة طويلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين خوض برنامج تدريب منزلى بشكل يومى من أجل الحفاظ على معدل اللياقة البدنية، كما طلب أن يتم متابعة هذا البرنامج مع الجهاز الفنى عن طريق الواتس اب.