شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدرس خوض مباراة ودية فى طوكيو قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على دراسة أكثر من سيناريو فى طريق الاستعداد لأولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى، حيث لم يحسم شوقى غريب ورفاقه حتى الأن برنامج الإعداد النهائى للأولمبياد.

ويناقش شوقى غريب حاليا مع اتحاد الكرة إمكانية خوض مباراة ودية أو أكثر قبل الأولمبياد، على أن تقام المباراة فى طوكيو حيث لم يحدد المنتخب الاولمبى حتى الأن موعد السفر إلى طوكيو.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأولمبى معسكره استعدادا للأولمبياد بعد غد الخميس، بدون لاعبى الأهلى نظرا لخوضهم مباريات الدورى بجانب الاستعداد لنهائى دورى الأبطال الافريقي أمام كايزرتشيفز يوم 17 يوليو الجارى، على أن ينضم اثنين من سداسى الأهلى الذين وقع عليهم الاختيار للمنتخب قبل سفر البعثة الحمراء للمغرب ثم يلحق الرباعى الأخر ببعثة المنتخب الأولمبى في طوكيو يوم 18 يوليو.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.