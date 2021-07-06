شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: راض عن نفسي مع أسوان .. والزمالك مهتم بمدافع التماسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العال المدير الفني السابق لفريق أسوان، عن كواليس إقالته من تدريب أبناء الجنوب بعد تراجع النتائج في الدوري، وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": أتمنى بقاء أسوان في الدوري العام، وتركت التدريب بالنادي بناءً على قرار مجلس الإدارة، كنت أتمنى استكمال المشوار لأني كنت قادر على إبقاء الفريق ولكن هذا قرار الإدارة وأحترمه.

أضاف: أسوان كان له شكل أخر معي وليس نهاية المطاف أن يتعرض الفريق للهزيمة، بذلت الكثير من الجهد مع أسوان، خاصة أن الفريق أدخل 34 لاعباً جديداً على الفريق في هذا الموسم، وصلت معهم إلى قبل نهائي الكأس، وشكل الفريق كان أفضل ويجب أن ندرك قدرات اللاعبين وإمكانياتهم، وواجهنا أندية غنية مثل البنك الأهلي ودجلة، وفوجئت بعد ذلك بتوجيه الشكر لي.

واصل: راضي عن نفسي مع أسوان وأتمنى لهم التوفيق في مشوارهم وأن يكونوا موفقين في اختيارهم، وأشكر أحمد بيبو مدرب الفريق، واللاعبين وصلوا لمرحلة جيدة من الانسجام.

أكمل مدرب أسوان السابق: هناك لاعبين لم يظهروا بشكل لائق في بداية الموسم ولكنهم تألقوا معي مثل الحلواني وأحمد سالم صافي، وأعتقد محمود شبانة لاعب متميز جداً وأشرف مجدي سيكون له مستقبل كبير وكذلك أحمد صغيري.

وعن حسم لقب الدوري قال عبد العال: كنت أتمنى أن يكون هناك منافسة أكبر بين الأهلي والزمالك وباقي الأندية على بطولة الدوري وخاصة بيراميدز، أو المصري أو الاتحاد أو حتى سيراميكا، ولكن المنافسة محصورة بين القطبين ولا يمكن لأحد أن يتوقع بطل الدوري الآن.

واصل عبد العال متحدثاً عن حقيقة اهتمام الزمالك بمدافع أسوان: الأمر مجرد كلام الزمالك لم يتواصل مع محمود شبانة، ولكن هناك حديث عن طريق أحد الوكلاء عرض اللاعب على الزمالك وطلبت منه التركيز مع أسوان حالياً، وشبانة لاعب صغير السن وسيكون له مستقبل كبير في مركزه.

واختتم: أتمنى بقاء أسوان في الدوري المصري، وهناك الكثير من المدربين عملوا بالدوري لم يكن لهم بصمة ولكني كان لي بصمة مع الكثير من الأندية، وهناك فرق صعدت وفرق بنهاية الموسم قد ترغب في التغيير وأنتظر العروض في الفترة القادمة.