شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تفصل محمد شريف عن استعادة اللقب الغائب عن الأهلي منذ 15 عاماً فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن اللقاء المرتقب بين الأهلي وكايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته بالمغرب يوم 17 يوليو الجاري، حيث يطمح الأحمر للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي وخطف النجمة العاشرة، كما يطمح الفريق الأحمر أيضاً إلى انتزاع لقب أخر غاب عن الفريق لفترة طويلة وصلت إلى 15 عاماً وهو لقب هداف دوري أبطال أفريقيا.

كانت المرة الأخيرة التي حصد فيها الأهلي لقب هداف دوري أبطال أفريقيا في عام 2006، ورغم أن الفريق الأحمر حصد دوري الأبطال بعد ذلك العام 4 مرات، مواسم 2008، 2012، 2013، 2020، إلا أن لقب هداف البطولة ظل غائباً عن الأهلي.

وفي النسخة القائمة، بات محمد شريف مهاجم النادي الأهلي والذي يعيش حالة من التألق خلال الموسم الجاري مع الفريق الأحمر، على بعد 3 خطوات فقط من حصد اللقب، وعلى الرغم من صعوبتها خاصة وأن النهائي أصبح من مباراة واحدة وعادة لا تشهد النهائيات غزارة تهديفية، إلا أن الفرصة مازالت قائمة لمهاجم الأهلي الشاب.

ويحتل الجزائري أمير سعيود، لاعب شباب بلوزداد الجزائري، صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف، وفي المركز الثاني يأتي السوداني سيف تيري، لاعب المريخ السوداني برصيد 6 أهداف، بينما يحل محمد شريف لاعب النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 أهداف، ويحتل التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الترجي المركز الرابع برصيد 5 أهداف أيضاً، وفي المركز الخامس يأتي المغربي أيوب الكعبي، لاعب الوداد برصيد 3 أهداف.

محمد شريف شارك مع الأهلي في 37 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالهم 17 هدفاً من بينهم 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، وتصدر شريف قائمة هدافي القلعة الحمراء حتى الآن، بالإضافة إلى صناعته 4 أهداف.