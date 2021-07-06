شكرا لقرائتكم خبر عن ليس من بينها الزمالك ..رمضان صبحي يُفاضل بين 3 أندية بعد الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني تلقى 3 عروض للرحيل عن فريقه في الموسم الجديد ليس من بينهم الزمالك، الذي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الجناح الدولي حتى هذه اللحظة، وأكد مصدر داخل بيراميدز أن هناك تمسك برمضان صبحي، خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق ،كما يقدم اللاعب الدولي مستويات جيدة مع الفريق منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الجاري.

وتابع المصدر أن رمضان صبحي مطلوب بالفعل في أحد الأندية الإماراتية كما أبدى نادي جالاتا سراي التركي وكولن الالماني اهتماماً بالجناح الدولي، إلا أن إدارة بيراميدز تتحفظ حتى الأن على فكرة التفريط في رمضان صبحي مهما كانت المغريات المادية نظراً للحاجة لخدماته والحفاظ على أمال الفريق في الفوز بالبطولات خلال المرحلة المقبلة.

ووضع رمضان صبحي العديد من الشروط للموافقة على الرحيل عن بيراميدز بغض النظر عن موقف الإدارة سواء بالموافقة على بيعه من عدمه، وتعد أهم شروط رمضان صبحي الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه في بيراميدز، والإعفاء من نسبة المشاركة، ووضع بونص في حال إحراز عدد أهداف وتحقيق عدد بطولات معين، وهو نفس الأمر الذي يحدث معه حالياً خلال تعاقده مع بيراميدز، ويعد رمضان صبحي هو أغلي لاعب مصري في الدوري المحلي في الوقت الذي انتقل اللاعب من ناديه السابق هيدرسيفيلد لبيراميدز في صفقة قياسية.

ورفض رمضان صبحي حسم وجهته قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو خاصة وأنه من المتوقع أن يتألق اللاعب بشدة الأمر وبالتالي سيتلقى عروض من أندية أكبر في أوروبا.