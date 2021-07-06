شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة أمريكا تهدد مشاركة نجم الأهلي في بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى عسل نجم النادي الأهلي الصاعد للاسكواش، عن كواليس أزمة تأخير سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو خلال الفترة بين 14 يوليو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وقال عسل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: قمنا بكل المحاولات الممكنة من أجل الحصول على التأشيرة وجميعها انتهت بالفشل، وسبب الأزمة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بالسفر لحالات الطوارئ فقط في الفترة الحالية، وتم قبول عدد من المسافرين بالفعل لكن لا أعرف سبب رفض منحي التأشيرة.

واصل: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بذل الكثير من المحاولات معنا، وكذلك أمير وجيه مدرب المنتخب، والنادي الأهلي، ولكن لم نتوصل لشئ، وخاطبنا السفارة المصرية في أمريكا والسفارة الأمريكية هنا، وكذلك رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش ولكن حتى الآن لم يتم حل الأزمة رغم اقتراب موعد البطولة.

يذكر أن مصطفى عسل دخل مؤخراً إلى قائمة التوب 10 في التصنيف العالمي للاسكواش ليحتل المركز التاسع، وذلك عقب تتويجه ببطولة العظماء الثمانية التي أقيمت في مصر بعد فوزه في المباراة النهائية على المصنف الثاني عالمياً محمد الشوربجي، كما نجح عسل خلال مشواره في البطولة الماضية في هزيمة علي فرج المصنف الأول، وطارق مؤمن المصنف الثالث، ومروان الشوربجي المصنف الخامس.