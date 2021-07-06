شوقي: استبعد عودة باسم للزمالك.. وأملك عروض سعودية لأوباما والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

قال نادر شوقي، وكيل اللاعبين، إن حسين الشحات يملك عرضًا من أحد الأندية في السعودية، وكذلك الحال مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، فيما قال إن أحد الأندية التركية تريد إمام عاشور.

وأضاف شوقي من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أنه قرر تأجيل ملف الحديث مع الأهلي بشأن العرض السعودي حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وأكمل: "حسين الشحات لديه عرض من السعودية وسأتناقش مع الإدارة بشأن ذلك، لكن سيتأجل الحديث لبعد نهائي إفريقيا وبعدها من الممكن أن نتحدث مع إدارة الأهلي".

وتابع: محمد هاني، لم يتلق عروضا للرحيل عن الأهلي مؤخرا، وجلبت عرض ليوسف أوباما لاعب الزمالك للانتقال إلى السعودية وعرض أخر لزميله في الفريق إمام عاشور من الدوري التركي".

وانتقل نادر شوقي للحديث عن باسم مرسي موكله الجديد حيث قال: " قبل عدة سنوات كنت عائد لمصر وكنت أسعى للوصول لرمضان صبحي وباسم مرسي للعمل معهما حين كان اللاعبان الأكثر نجومية في تلك الفترة، وتواصلت مع رمضان وقتها لكن لم أصل إلى باسم".

وأضاف:" الآن أعمل كوكيل أعمال لباسم مرسي منذ عدة شهور، وهو لديه الكثير ليقدمه ويسعى لتعويض ما فاته ويركز فقط في الملعب للعودة للظهور بشكل مميز".

وتابع:" استبعد انتقال باسم مرسي للزمالك، لا أعقتد أن هذه هي السياسية الحالية للنادي، وعرضت باسم مرسي وأحمد رفعت على الزمالك لكن السياسة عدم عودة بعض اللاعبين إلى النادي حاليا هذا ما أراه".

وأتم :" اسلوب أحمد رفعت غير موجود في الأهلي أو الزمالك، وأتمتى العمل مع الزمالك، وأنا أسعى لمصلحة اللاعب دون النظر إلى اسم النادي الذي سينتقل إليه".