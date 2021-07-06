نادر شوقي: أملك عرضا من تركيا لأحمد ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وكيل اللاعبين نادر شوقي، أنه تلقى خلال الساعات الأخيرة عرضا من الدوري التركي للحصول على خدمات أحمد ياسر رضوان، مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا.

وقال شوقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" لدي عدة عروض لياسر ريان وأتوقع أن يصل عروض كثيرة لأكرم توفيق بعد مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف: "أمس وصل عرضا من تركيا للتعاقد مع أحمد ياسر ريان، وحاليا السوق أغلبه للاعبين المصريين متجهة نحو تركيا او الخليج، وسوق ألمانيا وفرنسا صعب حاليا بسبب الأموال التي تطلبها الأندية".

وتابع:" أكرم توفيق لاعب رائع لكنه مظلوم بعض الشيء وأهم ما يميزه أنه يركز فقط في كرة القدم".

وأوضح، أنه من الممكن أن يلعب مصطفى محمد، المحترف في صفوف جالاتا سراي خلال عام في إنجلترا لانه إمكانياته تؤهله للتواجد في الدوري الإنجليزي.

وأتم تصريحاته:" لا توجد أزمة مع نادي الزمالك، وعرضت سيرجي اكا على مجلس إدارة النادي من 3 شهور ولا أعلم مدى اهتام الزمالك باللاعب الآن".