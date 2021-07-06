نادر شوقي: وليد سليمان لا يفكر في الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال نادر شوقي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي لم يفكر في الاعتزال كما تم تداوله خلال الفترة الماضية.

وأضاف شوقي من خلال تصريحات لقناة بي أون تايم سبورتس، أن ما يتردد عن رغبة وليد سليمان في الاعتزال بعد نهاية الموسم الجاري أمر غير صحيح على الإطلاق.

وقال: "لماذا يفكر وليد سليمان في الاعتزال؟ اللاعب يرغب في الاستمرار في النادي الأهلي وحصد المزيد والمزيد من البطولات، كما أنه يريد أن يكون أساسيًا بشكل أكبر في الموسم المقبل مع النادي الأهلي."

وعن محمد محمود لاعب النادي الأهلي قال شوقي: "محمد محمود لاعب قوي ولديه إيمان كبير، حتى بعد أن تعرض للإصابة على مستوى الرباط الصليبي مرتين، لم أشاهده متأثر بشكل سيء، حتى أنني طلبت منه في يناير الماضي الخروج على سبيل الإعارة من أجل إزالة بعض الضغوط."

وأكمل: "محمد محمود رفض الخروج وأكد أنه مستمر مع النادي الأهلي وأنه يريد أن يٌقدم أوراق اعتماد لدى جماهير القلعة الحمراء."