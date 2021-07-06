علاء عبد العال: أشعر بالرضا عن تجربتي مع أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أبدى علاء عبدالعال، المدير الفني السابق لفريق أسوان، رضاه التام عن تلك التجربة، بعد توجيه الشكر له والاستقرار على تعيين مدير فني أخر.

ووجه أسوان الشكر لعلاء عبدالعال في بيان رسمي، بعد الهزيمة القاسية التى تلقاها الفريق ضد وادى دجلة بنتيجة 4-1.

وقال عبدالعال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تعبت جدا مع فريق أسوان وحين توليت المهمة كانت الأمور صعبة للغاية ولم اكن اتوقع أن يوجه لي الشكر في هذه المرحلة من عمر المنافسة".

وأضاف:" راضي عن أدائي مع فريق أسوان ووصلت مع الفريق إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر".

وأوضح، أن محمود شبانة لاعب أسوان يمكنه اللعب في أحد القطبين، وسيكون له شأن في مركز الظهير.

وأتم لا أحد يتوقع الفريق الذي سيفوز بالدوري هذا الموسم، في ظل المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك طوال الموسم ".