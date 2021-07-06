بودولسكي ينضم إلى صفوف جورنيك زابجه البولندي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلن نادي جورنيك زابجه البولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه ضم إلى صفوفه لاعب المنتخب الألماني السابق لوكاس بودولسكي، وهو ما أعلنه اللاعب أيضا.

وذكر النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"حان الوقت، أهلا بك في بيتك."

وتردد أن بودولسكي، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، وقع عقدا مع النادي البولندي لمدة عام واحد.

وقال بودولسكي عبر تويتر :"شكرا لكم وسأراكم مجددا."

وكان النادي قد ألمح أمس الاثنين إلى إبرام الصفقة، حيث نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا بعبارة :"الأسطورة تستمر".

وولد بودولسكي بمدينة جليفيتسه جنوب بولندا، والقريبة من زابجه.

وكانت آخر محطة سابقة في مسيرة بودولسكي /36 عاما/ مع فريق أنطاليا سبور التركي، ولعب له لموسم واحد، وبات لاعبا حرا منذ أول تموز/يوليو مع نهاية العقد.

وسيكون جورنيك زابكه، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري البولندي، ثامن فريق يلعب له بودولسكي خلال مسيرته الاحترافية.