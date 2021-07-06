مدرب المقاصة: سأطلب من اللاعبين المحافظة على عناصر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد الجليل، المدير الفني لمصر المقاصة، أنه سيطالب لاعبي فريقه بعدم التدخل بشكل عنيف ضد لاعبي فريق الأهلي، خلال المواجهة التي ستجمعهما قبل سفر الفريق الأحمر لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الأهلي أمام مصر المقاصة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لدوري we المصري، يوم الأحد 11 يوليو قبل خوض الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الجليل في تصريحات لقناة "TEN": "هأكد على لاعبي مصر المقاصة أننا لازم نحافظ على لاعبي الأهلي، بقولها على الهواء لأن الأهلي يمثل مصر في مهمة خاصة".

وأضاف: "سأتحدث مع لاعبي مصر المقاصة بضرورة عدم الاحتاك القوي مع لاعبي الأهلي، واللعب فقط يكون على الكرة، لكن دون "رعونة"، لأن في البعض بيحرف الكلام".

وانتقل للحديث عن باسم مرسي، مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه لاعب جيد لكنه يواجه صعوبة في الحصول على الكرة ليحولها إلى أهداف، رغم أنه يتحرك دائما بشكل مميز.

وتابع: "باسم مرسي مهاجم تحركاته رائعة لأن الكرة لا تصل له كثيرا وحين يحصل على الكرة يتعامل معها بشكل جيد".

يذكر أن مصر المقاصة ستكون "البروفة" الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لمواجهة كايز تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له السبت 17 يوليو الجاري.