صفقات ريال مدريد | جوهرة اياكس تبتعد عن البرنابيو.. والسبب مبابي!

حسم نادي ريال مدريد موقفه النهائي من التعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب ديفيد نيريس، لاعب نادي اياكس، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما كان ضمن المرشحين لتعزيز خط هجوم الفريق.

ووضع نادي ريال مدريد جناح نادي اياكس ضمن خياراته من أجل التدعيم الهجومي في المواسم الماضية، لكن مبالغة النادي الهولندي في طلباته المادية حالت دون إتمام الصفقة لصالح الميرنجي.

ولكن ريال مدريد قرر الانسحاب من الصفقة في الميركاتو الصيفي 2021، ورفض فتح المفاوضات مجددًا في ظل التركيز على إنهاء صفقة كيليان مبابي في المرحلة المقبلة كدعم هجومي منتظر.

ولن يقوم ريال مدريد بالتعاقد مع أي صفقة هجومية خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021، إلا إذ كانت صفقة كيليان مبابي في حال نجح في ضمه، وإن لم يحدث ذلك فلن يتعاقد الميرنجي مع أي لاعب.

وأبلغ مسؤولو ريال مدريد ممثلي اللاعب بالفعل في الأيام الماضية أن النادي قرر الخروج من الصفقة تمامًا ولن يستمر في مفاوضاته مع آياكس.

صاحب الـ24 سنة يعتبر من جيل زياش ودي ليخت ودي يونج، ولكنه مازال في أياكس ويقدم مستويات مميزة مع الفريق الهولندي في مركز الجناح.

الجدير بالذكر أن، رحيل نيريس يبدو مسألة وقت، حيث تبلغ قيمته السوقية 36 مليون يورو، وهناك اهتمام بضمه من ريال مدريد وآرسنال وبعض الأندية الأخرى.