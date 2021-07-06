صفقات برشلونة | هل يكون جريزمان “كبش فداء” لإعادة ميسي إلى كامب نو؟

يعيش رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا في هذه الأيام حالة من القلق الشديد، وخاصة بعدما مر أسبوع على نهاية تعاقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البرسا، إذ يضطر في التضحية بالمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، لحل أزمة التجديد مع قائد البلوجرانا.

ووصل لابورتا إلى كرسي الرئاسة في برشلونة، بعدما أكد للجماهير الكتالونية أن تجديد عقد ميسي، هى الملف الرئيسي لحملته الانتخابية، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ تفاجأ بالوضع المالي للنادي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا إلى ضرورة تقديم بعض التنازلات في سوق الانتقالات، بهدف تخفيض فاتورة اجور اللاعبين أولاً، وتوفير السيولة المطلوبة لتجديد عقد ليونيل ميسي.

كما سبق للابورتا أنه وعد ليونيل ميسي بمشروع تنافسي لإقناعه بتجديد العقد، لكن مهمته لن تكون سهلة هذا الصيف رغم إبرام 4 صفقات مهمة لغاية الآن، معظمها مجانية.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة يريد الحصول على سيولة مالية لتحقيق أهدافه بالسوق وتلبية مطالب ميسي بعقده الجديد، وكانت الآمال معلقة على بيع فيليب كوتينيو، وعثمان ديمبيلي، لكن كلاهما يعانيان من إصابات خطيرة، وسيكون من الصعب جداً جني مبلي مالي جيد من بيعهم.

وقالت الصحيفة الإسبانية :” أن هناك حل وحيد يستطيع نادي برشلونة من خلاله أن يدخر أموالاً في خزائنه، وهو ضع اسم أنطوان جريزمان في الميركاتو الصيفي 2021، لأن الدولي الفرنسي قد يجذب اهتمام العديد من الأندية الكبيرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، على أن فكرة بيع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان ليس الهدف منها الحصول على مبلغ مالي جيد من رحيله وحسب، بل سوف يتخلص النادي أيضاً من راتبه المرتفع، وهذا يتوافق مع خطة لابورتا في تخفيض فاتورة الأجور بمقدار 200 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن، ميسي متواجد حاليًا مع منتخب بلاده “التانجو” في البرازيل التي تستضيف بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.