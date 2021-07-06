صفقات ريال مدريد | ميسي مفتاح انتقال مبابي إلى سانتياجو برنابيو

لا يزال الحديث مستمر حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزها ريال مدريد الملكي، حيث ربطة الصحيفة الإسبانية “آس” مصير ليونيل ميسي قائد برشلونة بصفقة انتقال مهاجم “البي اس جي” إلى سانتياجو بيرنابيو، خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021.

ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة انتهى عقده مع النادي الكتالوني في مطلع شهر يوليو الجاري، في ظل تأكيدات كثيرة برغبة الطرفين بتجديد العقد، لكن يبقى مستقبل النجم الأرجنتيني مُحاط بالشكوك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البلوجرانا.

وقالت الصحيفة الإسبانية:” أن ريال مدريد ما زال لدية امل كبير في التعاقد مع كيليان مبابي هذا الميركاتو الصيفي 2021، رغم إصرار رئيس باريس سان يجرمان على عدم بيعه أو حتى التفاوض بشأنه.

وأضاف الصحيفة الإسبانية:” أن ريال مدريد يعول على بعض الأمور التي قد تغيّر كل شيء في الميركاتو الصيفي 2021، منها انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي سيفتح المجال للتوقيع مع مبابي.

ومن جهته، يأمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي يجلس على رأس القيادة الفنية لنادي باريس سان جيرمان، في تدريب مواطنه ليونيل ميسي أسطورة منتخب “راقصي التانجو” في ملعب الأمراء، وقد أوصى إدارة النادي بأنه تفعل كل شيء ممكن للحصول على خدماته، كما كان نيمار قد وافق على تجديد عقده مع النادي الباريسي بعد أن تم تأكيد له محاولة التوقيع مع ليو.

والجدير بالذكر أن، في حال حصول باريس سان جيرمان على خدمات ميسي بالفعل، فإنه سيكون مضطراً للتخلي عن كيليان مبابي الراغب بالرحيل، وذلك لأن النادي لن يكون قادراً على دفع رواتب خيالية لثلاثة لاعبين هم ميسي ونيمار ومبابي، فهذا حتماً سيجعل باريس يخالف قوانين اللعب المالي النظيف.