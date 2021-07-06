‏الأهلي يطالب اتحاد الكرة بمعاملته مثل الزمالك

طالب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الإعلامي إسلام الشاطر، أن يعامل اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد ناديه، مثلما يعامل نادي الزمالك، خاصة وأن يمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشاطر خلال برنامج البيت الكبير على قناة الأهلي: ” ليس لدي مشكلة مع تصريح رئيس الزمالك حسين لبيب، حول طريقة اتحاد الكرة الجيدة مع ناديه، وأنه يعرض عليه تأجيل المباريات”.

وتابع حديثه: “أتمنى هذه المعاملة تكون مع باقي الفرق، خاصة الأهلي الذي يمثل مصر في نهائي دوري أبطال افريقيا، ومن المفترض تقديم له نفس العرض”.

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من جهته أعرب عدلي القيعي عبر برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، عن سعادته بتصريحات حسين لبيب، مشيرًا إلى أنه لا يتعامل بمبدأ المظلومية التي يتاجر بها بعض إعلامي الزمالك.

وأشار القيعي إلى أن لبيب نفى ما يدعيه البعض من تعرض الزمالك لظلم من اتحاد الكرة، وأكد أن لعب أو تأجيل الزمالك يتم بقرار النادي نفسه ولم يُجبر على شيء.

وكان لبيب أكد أن اتحاد الكرة، لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك، وهذه حقيقة لا يستطيع إنكارها وعلاقتنا جيدة معه، موضحًا أنه حينما ضُغطت مباريات الزمالك تواصل معه أحمد مجاهد.