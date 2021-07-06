صفقات الزمالك | نادي سعودي يفاوض جنش وعبد الشافي

دخل أحد الأندية السعودية الصاعدة حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في مفاوضات مع ثنائي الزمالك الحارس محمود جنش والظهير الأيسر محمد عبد الشافي، تمهيدًا للتعاقد معهما خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ونجحت أندية الحزم والفيحاء والطائي السعودي، في الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم الماضي، وتستعد للمشاركة في الموسم الجديد بإبرام أكثر من صفقة.

وأوضح الإعلامي بقناة صدى البلد هاني حتحوت، أن جنش وعبدالشافي وصلهما عرضًا شفهيا من نادٍ واحد للاستفسار عن مدى رغبتهما في الانتقال إلى الدوري السعودي، ومن ثم الدخول في مفاوضات رسمية مع الزمالك.

وأكد حتحوت أن النادي السعودي يرغب في ضم الحارس محمود جنش، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بيع نهائي، حيث وضع راتبا سنويا يقدر بـ900 ألف دولار، بعدما تألق مؤخرًا مع الزمالك.

وأشار إلى أن النادي يرغب أيضًا في ضم محمد عبد الشافي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث وضع له راتبا يقدر بمليون و100 ألف دولار، خاصة وأنه لها تجارب سابقة في الدوري السعودي.

وكان شيفو له تجربة في الدوري السعودي من قبل، مع ناديي الفتح وأهلي جده، وتوج مع الأخير ببطولة كأس ولي العهد موسم 2014 / 2015، ولقب الدوري السعودي موسم 2015 / 2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016، وكأس السوبر السعودي في نفس العام.