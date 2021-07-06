صفقات ريال مدريد | خطة شيطانية من بيريز لضم بوجبا مجانًا

يخطط رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، خلال الميركاتو الصيفي 2022 ، بشكل مجاني بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ويرفض لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مما يسمح له بالرحيل خلال فترة الميركاتو الصيفي 2022.

وفقًا لصحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز لدية خطة في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي بالمحان، حيث لن يتحرك للتعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021، إذ يعلم جيداً أن اللاعب لن يخرج هذا العام من النادي الإنجليزي الا بمبلغ مالي ضخم، وهذا الأمر يصعب على النادي الملكي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

ويضع نادي ريال مدريد صوب عينه التعاقد مع بول بوجبا بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، بشكل مجاني ليكون تدعيم إضافي لصفوف الميرنجي في المواسم المقبلة.

ويحاول نادي ريال مدريد التواصل مع مينو رايولا من أجل إقناعه برفض تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد، وذلك لإتاحة التعاقد معه بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي 2021.

الجدير بالذكر أن، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد توصل لاتفاق مبدئي مع مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، من أجل الحصول على توقيعه للشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي 2021، لمدة 4 سنوات براتب سنوي 12 مليون يورو.