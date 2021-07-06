وكيل جيوفينكو يخاطب الهلال لتمديد عقده

تواصل وكيل لاعب نادي الهلال السعودي المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مع إدارة الزعيم لحسم موقف اللاعب خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وانضم صاحب الـ 34 عامًا إلى الهلال، في يناير قبل الماضي عام 2019، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 19 آخرين، مع الزعيم في 83 مباراة رسمية.

وخاطب وكيل اللاعبين الإيطالي أندريا كاتولي، إدارة الهلال حول إمكانية تمديد عقد اللاعب لموسم آخر، ورغم امتداد عقد جيوفينكو مع الفريق العاصمي حتى صيف عام 2022، حسبما ورد بصحيفة الجزيرة.

وتدرس إدارة نادي الهلال الأمر مع المدير الفني للفريق البرتغالي ليوناردو جارديم، قبل الرد النهائي على اللاعب ووكيله بالتجديد من عدمه، خلال الفترة المُقبلة.

وخرج جيوفينكو من قائمة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)، وذلك مقابل دخول الأرجنتيني لوسيانو فييتو، كما وجد اللاعب نفسه إحتياطيًا في المباريات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي.