النصر السعودي ممنوع من تسجيل لاعبيه بفرمان من الفيفا

لم يُقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأحقية نادي النصر السعودي، بالإضافة إلى الأهلي والرائد والطائي، حتى الآن بالتسجيل، خلال الميركاتو الصيفي 2021، والتي فتحت أبوابها منذ 27 يونيو الماضي.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي، بالإضافة إلى عودة المُعار الدولي الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

ورفض الفيفا السماح لتلك الأندية بالتسجيل؛ لعدم إغلاقهم قضايا مالية صدرت فيها قرارات ملزمة في الفترة الماضية، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وتتمثل الأزمة في عدم تسديد إدارة النصر الدفعة الأخيرة إلى نادي فنربخشة التركي جراء شراء البطاقة الدولية للاعب البرازيلي جوليانو دي بالا عام 2018م، إضافة إلى مبلغ 1.6 مليون يورو إلى نادي جالطة سراي التركي نظير شراء العقد الاحترافي للمدافع مايكون بيريرا.

وتحتم على النصر الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، حيث تنص المادة 24 – مكرر تنفيذ القرارات المالية: عند إصدار “فيفا” تعليمات لطرف “نادٍ أو لاعب” بالدفع لطرف آخر بسداد مبلغ من المال بشأن مستحقات أو التعويض.

وتكون عواقب عدم دفع المبالغ المستحقة ذات الصلة في الآجال القانونية بقرار انضباطي صادر من غرفة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين، فالعقوبة للنادي من خلال حظره من التسجيل لأي لاعبين جدد، سواء محليين أو أجانب حتى سداد المبالغ المستحقة.

وكان النصر فشل في قيد الدولي الأوزبكي، بقائمة الفريق في يناير الماضي، بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي منعته من تسجيل اللاعبين حينها، واضطر إعارته إلى شباب الأهلي دبي، بعد أن تعاقد معه قادمًا من بختاكور.