شاهد.. محمد بن زايد يشهد فعاليات مهرجان العلمين للهجن

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جانبا من فعاليات مهرجان العلمين للهجن.



وانطلق يوم الجمعة الماضي، مهرجان سباق العلمين للهجن، حيث تم إطلاقه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي، فيديو يوضح متابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجانب من فعاليات مهرجان العلمين للهجن على ساحل محافظة مطروح المصرية.

وجاء حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفعاليات مهرجان سباق العلمين للهجن، على هامش زيارته الأخيرة لمصر، حيث شهد افتتاح "قاعدة 3 يوليو" العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر المتوسط.

ويعد هذا أول سباق للهجن يتم تنظيمه في جمهورية مصر العربية، وقد حظيت متابعته باهتمام واسع.

وكان هذا السباق، تم تنظيمه برعاية اتحاد الإمارات لسباقات الهجن وبمشاركة حوالي 600 متسابق.

كذلك، فإن محكمون من اتحاد الهجن المصري قاموا بتحكيم السباق عند نقطة البداية والنهاية، لتحديد زمن الفوز وأول 10 فائزين، إلى جانب وجود لجنة فنية تحدد فئة ونوعية الهجن المشاركة.