الامارات | نيمار يقود البرازيل إلى نهائي "كوبا أميركا".. ويؤكد "أريد مواجهة الارجنتين"

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يقود البرازيل إلى نهائي "كوبا أميركا".. ويؤكد "أريد مواجهة الارجنتين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت البرازيل إحدى بطاقتي المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا في كرة القدم المقامة على أرضها، بفوزها أمس بهدف نظيف على البيرو في نصف النهائي الذي استضافه ملعب "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو. وبفضل الهدف الذي سجله لاعب وسط ليون الفرنسي لوكاس باكيتا (35) بعد تمريرة على طبق من فضة من نجم باريس سان جرمان الفرنسي أيضاً نيمار، ستسعى بطلة العالم خمس مرات إلى خطف لقبها العاشر في البطولة القارية. وفشلت البيرو في الثأر من البرازيل التي أسقطتها في نهائي النسخة الاخيرة عام 2019 على ملعب ماراكانا الشهير بنيجة 3-1.

ويلتقي منتخب السامبا في النهائي الحادي والعشرين في تاريخه (خسر 11 مرة) على ملعب ماراكانا السبت، الفائز في نصف النهائي الثاني اليوم بين ليونيل ميسي وزملائه في الأرجنتين وكولومبيا في برازيليا. وقال نيمار الذي اختير افضل لاعب في المباراة "أريد الارجنتين. أنا سأشجع الارجنتين لأنه لدي أصدقاء هناك والبرازيل ستفوز بالنهائي". اما عن باكيتا، فقال نيمار الباحث عن لقبه الأول مع المنتخب في كوبا أميركا بعدما غاب عن النسخة الأخيرة بسبب الإصابة إنه "لاعب رائع، يتحسن مع كل مباراة مع المنتخب. هو قادم من موسم مميز مع ناديه ويظهر انه قادر على ان يكون لاعباً مهماً للمنتخب البرازيلي".

وجددت البرازيل فوزها على البيرو في نسخة هذا العام بعد ان اكتسحتها برباعية ظيفة في دور المجموعات. وقدمت البرازيل مستويات مميزة في البطولة حيث حافظت على سجلها خالياً من الهزائم في دور المجموعات حاصدة ثلاثة انتصارات (ضد فنزويلا، البيرو، وكولومبيا) وتعادل (الإكوادور) لتتصدر المجموعة الثانية.

وعانت لإقصاء تشيلي بطلة 2015 و2016 في الدور ربع النهائي بهدف نظيف لباكيتا نفسه. ولم تخسر البرازيل في مبارياتها الـ13 الأخيرة (12 انتصاراً وتعادل)، وهي صاحبة أعلى سجل تهديفي في البطولة الحالية (12) وتتمتع بدفاع قوي بقيادة القائد تياغو سيلفا وماركينيوس حيث لم تتلق سوى أربعة أهداف في آخر 12 مباراة (في البطولة وتصفيات كأس العالم).

أما البيرو حاملة اللقب عامي 1939 على أرضها و1975، فبلغت نصف النهائي بعدما ابتسمت لها ركلات الترجيح 4-3 أمام الباراغواي إثر تعادلهما 3-3 في غويانيا. وكانت البيرو احتلت وصافة المجموعة الثانية خلف البرازيل مع انتصارين وتعادل وخسارة، لكنها فشلت في بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخها.

واستضافت البرازيل النسخة الحالية في اللحظة الأخيرة عقب استبعاد المضيفتين كولومبيا لمشاكل سياسية واجتماعية في البلاد، والأرجنتين بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19".

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